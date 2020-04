Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Versuchter Einbruch in Discounter - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Nacht ist es in der Gerberstraße zu einem Versuch des besonders schweren Falls des Diebstahls in einen Lebensmitteldiscounter gekommen. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen löste um 01:10 Uhr an dem Gebäude die Alarmanlage aus.

Ein Zeuge beobachtete daraufhin zwei Personen, die davonliefen.

Die sofort eingeleitete Fahndung mit zehn Streifenwagen verlief ergebnislos.

Anhand der Spurenlage dürften die Unbekannten in der Straße "An der Klosterkoppel" einen Schachtdeckel aus der Fahrbahn entnommen und diesen in ein Fenster geworfen haben.

Die Personen sollen nach Auslösung des Alarms in entgegengesetzte Richtungen über die Straße "An der Klosterkoppel" davongelaufen sein. Ein Unbekannter lief in Richtung Tornesch, der andere in Richtung Elmshorn.

Es soll sich um 1,70 bis 1,75 m große, dunkelgekleidete Männer gehandelt haben.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht neben den Flüchtigen weitere Zeugen, die Hinweise auf die Identität und weitere Fluchtrichtung der Verdächtigen geben können.

Hinweise nehmen die Beamten unter 04101 2020 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Lars Brockmann

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0151-11717416

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell