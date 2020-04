Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in einen Baucontainer an der B 194

B 194 Borrentin (ots)

In der Zeit vom 11.04.2020 22:00 Uhr bis 14.04.2020 06:30 Uhr ist es an der B 194 zwischen Borrentin und Basepohl, auf Höhe des Abzweigs Wolkwitz/ Molzahn, zu einem Einbruch in einen Baucontainer gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter auf die dortige Baustelle begeben und zunächst einen Radlader, der als Einbruchsschutz vor den Container gestellt wurde, aufgebrochen und beseitigt, aber nicht entwendet. Anschließend sind die Täter gewaltsam in den Baucontainer eingedrungen und haben aus diesem diverses Werkzeug und eine Rüttelplatte entwendet. Der Schaden wird auf mindestens 8.000EUR beziffert.

Zur Spurensuche und -sicherung waren die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg im Einsatz. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Demmin aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei in Demmin unter der Telefonnummer 03998- 254 224 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell