Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei stationäre Blitzer-Anlagen beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Rostock/Grevesmühlen (ots)

In der Nacht zum Sonntag (08.03.2020) wurden zwei stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen in der Nähe von Grevesmühlen beschädigt. Die Messanlage an der L 03, in der Ortslage Rolofshagen, wurde durch Unbekannte mit pinker Farbe besprüht. Auch die Blitzer-Anlage in Mallentin an der B 105 ist betroffen. Diese wurde mit oranger Farbe besprüht. Polizeibeamte haben beide Vorfälle im Rahmen ihrer Streifentätigkeit festgestellt und eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Hinweise auf die mutmaßlichen Täter liegen bislang noch nicht vor. Aus diesem Grund bittet die Polizei in Grevesmühlen um Hinweise und sucht nach möglichen Zeugen (Telefon: 03881 - 7200). Hinweise können auch über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de eingereicht werden. Im Auftrag Steffi Nietz Polizeihauptkommissarin Polizeirevier Grevesmühlen

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell