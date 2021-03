Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau, Trunkenheitsfahrt 2. Walsrode, Trunkenheitsfahrt 3. Walsrode

Kirchboitzen, Betrügerische Telefonanrufe

Heidekreis (ots)

1. Soltau, Trunkenheitsfahrt:

Am Samstagabend, gegen 20.40 Uhr, wurde auf der B 71 in der Ortschaft Harber ein E-Roller aufgrund defekten Rücklichts angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung des Rollers und des Fahrers wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholbeeinflussung stand (2,18 promille AAK) und der Roller weder versichert noch zugelassen war, bzw. der Bauart nach gar nicht im öffentlichen Verkehrsraum in Deutschland genutzt werden darf. Der 43-jährige Soltauer, welchem Blut abgenommen und die Weiterfahrt untersagt wurde, ist nun in Erwartung mehrerer Verfahren.

2. Walsrode, Trunkenheitsfahrt:

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Polizeibeamte in den Nachtstunden zu Samstag einen alkoholisierten 39-jährigen Walsroder in der Langen Strasse fest. Ein Test an einem Alkomaten ergab 0,94 Promille. Den Fahrzeugführer erwartet jetzt ein Bußgeld von 500 Euro und ein Fahrverbot von vier Wochen.

3. Walsrode / Kirchboitzen, Betrügerische Telefonanrufe:

In den vergangenen Tagen kam es wiederholt zu betrügerischen Anrufen zum Nachteil älterer Mitbürger. Dabei versuchte sich eine Frau jeweils als Angehörige auszugeben und eine Notlage vorzutäuschen, um an Geld zu gelangen. Die Betrugsabsichten konnten aber erkannt werden, so dass es zu keinem Schaden kam. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmal daraufhin, dass sich insbesondere ältere Mitbürger mit der Polizei in Verbindung setzen sollten, falls Zweifel an der Identität eines Anrufers bestehen oder Bargeld am Telefon gefordert wird.

4. Dorfmark, Trunkenheit im Verkehr:

Beamte des PK Bad Fallingbostel kontrollierten in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Pkw in Dorfmark. Bei der 38-jährigen Fahrzeugführerin aus Cuxhaven wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 o/oo. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet, eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

5. Bad Fallingbostel, "Corona-Partys" beendet:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden nach Meldungen über Ruhestörungen in der Heidmarkstraße zu viele Menschen in den Wohnungen festgestellt. In einem Fall feierten sieben Personen und in einem anderen Fall sechs Personen aus verschiedenen Haushalten auf engstem Raum. Die Partys wurden beendet und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen die anwesenden Personen gefertigt.

6. Bad Fallingbostel, Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenaufruf:

Am Samstag gegen 12:00 Uhr wollte eine Bad Fallingbostlerin mit ihrem schwarzen Opel den Parkplatz bei Rossmann von der Tiefgarage kommend in Richtung Hindenburgstraße in Bad Fallingbostel verlassen. Plötzlich warf eine ältere Dame unvermittelt eine Radkappe auf die Motorhaube des Pkw. Diese wurde dadurch beschädigt. Die Täterin entfernte sich anschließend unerkannt und die Sachbeschädigung wurde nachträglich bei der Polizei angezeigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Fallingbostel unter der Nummer 05162/9720 zu melden.

