Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Polizei sucht zwei Beteiligte nach Unfällen auf der Bahnhofstraße

Heidekreis (ots)

05.03 / Polizei sucht zwei Beteiligte nach Unfällen auf der Bahnhofstraße

Schneverdingen: Die Polizei sucht zwei Autofahrer, die am Freitagvormittag an zwei nicht miteinander in Zusammenhang stehenden Unfällen auf der Bahnhofstraße beteiligt waren: Zwischen 10.30 Uhr 10.45 Uhr beobachtete ein Zeuge, dass ein Pkw der Marke Renault gegen den Seitenspiegel eines in einer Parkbucht stehenden Pkw fuhr. Das Kennzeichen des Verursachers ist bekannt, allerdings der Geschädigte nicht, da er vor Eintreffen der Polizei die Örtlichkeit verließ. Der zweite Unfall ereignete sich zwischen 11.20 und 11.40 Uhr: Ein Unbekannter war auf der Bahnhofstraße gegen einen in einer Haltebucht abgestellten Pkw der Marke Skoda gefahren und hatte anschließend seine Fahrt fortgesetzt. Der Skoda wurde so erheblich beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Hinweise auf die gesuchten Fahrzeuge beziehungsweise Fahrzeugführer nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

