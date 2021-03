Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel

Soltau: 29-Jähriger leistet mehrfach Widerstand; Munster: Einbruchsversuch in Grundschule; Soltau

A7: Benzinmangel führt zu Blutprobe

Heidekreis (ots)

06.03 / 29-Jähriger leistet mehrfach Widerstand

Bad Fallingbostel / Soltau: Am Samstagabend nahmen Polizeibeamte einen 29jährigen Mann in Gewahrsam, weil er am Bahnhof in Bad Fallingbostel aggressiv gegenüber Passanten auftrat und diese fortwährend belästigte. Bereits zu diesem Zeitpunkt widersetzte sich der Fallingbosteler der Maßnahme durch aktives Sperren, sodass die Beamten ihn zu Boden bringen mussten, um ihm Handfesseln anlegen zu können. Im Zentralgewahrsam in Soltau zeigte er sich weiterhin verbal aggressiv, feindete die Polizisten an und widersetzte sich der Durchsuchung seiner Personen sowie der Verbringung in die Gewahrsamszelle, in dem er unter anderem nach den Polizeibeamten trat. Dabei versuchte er fortwährend sich aus den erfolgten Haltegriffen loszureißen und beschädigte die Funkarmatur eines Beamten sowie dessen Jacke. Die Beamten trugen den Randalierer in die Zelle, wo ihm die Handfesseln abgenommen wurden. Bei einem Toilettengang in den frühen Morgenstunden griff er wiederum einen Beamten an und versuchte ihn mit der Faust zu schlagen. Unter Zuhilfenahme von Pfefferspray brachten Polizisten den Mann mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden und fixierten ihn mit Handfesseln. Dabei wurden zwei Beamte leicht verletzt. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

07.03 / Einbruchsversuch in Grundschule

Munster: Unbekannte versuchten am vergangenen Wochenende am Robert-Stratmann-Weg in die Grundschule Am Hanloh einzubrechen. Dazu wirkten sie so auf ein Fenster ein, dass die Schließbleche brachen. Das Fenster hielt Stand. Das Gebäude wurde nicht betreten.

07.03 / Benzinmangel führt zu Blutprobe

Soltau / A7: Polizeibeamte ließen am Sonntagabend, gegen 22.00 Uhr einen 26jährigen Pkw-Fahrer auf der A7, Richtung Hannover, Gemarkung Soltau einen Atemalkoholtest durchführen. Der Mann war aufgrund Benzinmangels liegengeblieben, hatte sich aber bereits an der nächstgelegenen Tankstelle Benzin besorgt. Das Ergebnis des Tests lautete 1,82 Promille. Dem Mann wurden zwei Blutproben entnommen, um einen Nachtrunk auszuschließen. Außerdem leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.

