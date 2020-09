Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Wieder Geldbörsen in Einkaufmärkten entwendet

Rehna/Neukloster (ots)

Nachdem Taschendiebe zuletzt am Dienstag in einem Schönberger Markt zugeschlagen hatten, gingen bei der Polizei im Landkreis NWM nun erneut zwei Anzeigen ein. So entwendeten unbekannte Täter gestern gegen 12:00 Uhr in einem Supermarkt in Rehna ein Portmonee aus einer Tasche, die an einen Einkaufswagen angehängt war. Ein weiterer Fall ereignete sich in Neukloster nur wenige Stunden später. Auch dort stahlen Unbekannte eine Geldbörse aus einem, an einen Einkaufswagen, angehängten Stoffbeutel. In beiden Fällen hatten die Geschädigten von den Taten nichts bemerkt. Die Schadenshöhe belief sich auf mehrere hundert Euro.

Taschendiebstahl in Verkaufseinrichtungen kommt immer wieder vor. Deshalb warnen wir erneut: Achten Sie auf ihre Wertgegenstände. Lassen Sie sie nicht unbeaufsichtigt im Einkaufwagen liegen, auch nicht nur für kurze Zeit. Führen Sie diese so mit, dass potentielle Täter keine Möglichkeit haben, darauf zuzugreifen. Merken Sie sich Details zu verdächtigen Personen bzw. von ihnen genutzten Fahrzeugen und informieren Sie die Polizei.

Soweit nicht gesondert genannt, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell