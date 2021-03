Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Einbrecher stehlen "Capri Sun"; Bispingen:Einbrecher scheitern; Bispingen: Sachbeschädigung: Ziegelpfannen gebrochen; Walsrode: Autofahrer unter Drogen

Heidekreis (ots)

10.03 / Einbrecher stehlen "Capri Sun"

Munster: Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zu einer Gaststätte an der Straße Am Sandkrug und entwendeten mehrere Tüten "Capri Sun" und eine Packung Tabak. Der Gesamtschaden wird auf rund 120 Euro geschätzt.

10.03 / Einbrecher scheitern

Bispingen: Einbrecher scheiterten zu Beginn der Woche bei einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus an der Feldstraße. Wohnzimmer- und Küchenfenster hielten mehreren Hebelansätzen stand. Die Fenster konnten nicht geöffnet werden. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

10.03 / Sachbeschädigung: Ziegelpfannen gebrochen

Bispingen: In der Zeit zwischen Dienstag, 18.40 und Mittwoch, 06.30 Uhr beschädigten Unbekannte an einem Grundstück an der Mühlenstraße zehn in Zement gelegte Dachpfannen, die als Zaundekoration / Abschluss dienten. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Bispingen unter 05194/982460 entgegen.

10.03 / Autofahrer unter Drogen

Walsrode: Polizeibeamte kontrollierten am Mittwochabend, gegen 21.00 Uhr einen 23jährigen Pkw-Fahrer auf der Memelstraße. Der Mann zeigte Anzeichen von Drogenbeeinflussung und führte einen Test durch. Dieser reagierte positiv auf Cannabis. Außerdem fanden die Beamten bei der Durchsuchung der Person einen sogenannten Grinder mit einer kleinen Menge der Droge. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

10.03 / 1,15 Promille

Soltau: Am Mittwochmorgen, gegen 07.05 Uhr hielten Polizisten einen Pkw auf der Winsener Straße an, um Fahrer und Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen. Der 31jährige Soltauer führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,15 Promille. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen, beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell