Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in leerstehende Einfamilienhäuser

Erkelenz-Keyenberg (ots)

Zwischen dem 14. Februar (Sonntag), 20 Uhr und dem 15. Februar (Montag), 13.30 Uhr, drangen unbekannte Personen in mehrere leerstehende Einfamilienhäuser in der Straße "Am Pfarracker" ein. Sie versuchten Kupferrohre zu entwenden. Nach ersten Erkenntnissen gelang dies jedoch nicht. Im gleichen Zeitraum wurde ebenfalls versucht, in mehrere Häuser auf dem Postweg einzudringen. In einem Haus gelang es den Tätern, zirka 50 Meter Kupferrohr zu stehlen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell