Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bargeld und Schmuck aus Wohnung entwendet

Geilenkirchen-Lindern (ots)

Am Dienstag, 2. Februar, drangen unbekannte Täter in eine Wohnung an der Linderner Bahn ein und entwendeten Bargeld aus dem Wohnzimmerschrank einer 84-jährigen Frau. Am Samstag, 13. Februar stellte die Seniorin fest, dass auch ihr Schmuck entwendet wurde.

