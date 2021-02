Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden und Flucht

Erkelenz (ots)

Am Freitag (12. Februar), gegen 16 Uhr ging eine 24-jährige Frau aus Mönchengladbach über den Parkplatz des Aldi-Marktes an der Adam-Opel-Straße. Nach ihren Angaben fuhr zeitgleich eine andere Frau mit einem Pkw Mini mit einem Kennzeichen aus Jülich (JÜL-) rückwärts und berührte sie dabei am rechten Bein, so dass dieses anschließend schmerzte. Daraufhin sei die Pkw Fahrerin davon gefahren. Sie konnte durch die Polizei Düren ermittelt werden. Jetzt sucht die Polizei Heinsberg nach Zeugen, die den Zusammenstoß zwischen dem Pkw Mini und der Fußgängerin beobachtet haben. Diese werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0.

