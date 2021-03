Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Hilflose Person nach Suche gefunden; Buchholz: Bargeld bei Einbruch entwendet; Walsrode: Einbruch in Tennisclub; Schneverdingen: Autoaufbruch am frühen Morgen

Heidekreis (ots)

09.03 / Hilflose Person nach Suche gefunden

Walsrode: Erfolgreich verlief am Dienstagabend die Suche von Polizei und Feuerwehr nach einer hilflosen Person im Bereich Felix-Nussbaum-Oberschule, Ostdeutsche Allee und Sunderstraße. Der Mann wurde unterkühlt und orientierungslos auf dem Gelände der Stadtwerke aufgefunden und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz, der von 19.40 bis 21.15 Uhr andauerte, war neben Polizei und Feuerwehr auch die DLRG eingesetzt, die bereits auf der Anfahrt wieder entlassen werden konnte.

09.03 / Bargeld bei Einbruch entwendet

Buchholz: In der Nacht zu Dienstag gelangten Einbrecher in ein Gebäude in Buchholz, An der Autobahn und entwendeten aus den Büroräumen rund 400 Euro Bargeld.

09.03 / Einbruch in Tennisclub

Walsrode: Bei einem Einbruch in die Räumlichkeiten der Tennisanlage Eckernworth Walsrode e.V., in der Zeit zwischen Montag, 17.30 und Dienstag, 14.30 Uhr, entwendeten Unbekannte zwei Flaschen Alkohol und einen Winkelschleifer. Um in das Gebäude zu gelangen, zerschlugen die Täter eine Fensterscheibe. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

09.03 / Autoaufbruch am frühen Morgen

Schneverdingen: Nach Einschlagen der Seitenscheibe eines Pkw VW Polo am Dienstagmorgen, zwischen 06.05 und 06.35 Uhr an der Eichendorffstraße drangen Unbekannte in das Fahrzeug ein und entwendeten aus der Ablage in der Fahrertür ein Portmonee mit Bargeld und Ausweisen. Der Gesamtschaden wird auf rund 915 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen bitte an die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500.

09.03 / Abfalleimer zerstört

Soltau: Am späten Dienstagabend, gegen 23.30 Uhr wurde der Polizei ein Knallgeräusch gemeldet, das vom unteren Parkplatz der Therme herstammt. Zwischen Parkplatz und Therme, unmittelbar hinter einer Metallbrücke, konnten die Beamten einen zerstörten Abfalleimer feststellen. Der Schaden wird auf rund 250 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

09.03 / 2,41 und 1,74 Promille

Soltau / Wietzendorf: Polizeibeamte kontrollierten am Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr einen 46jährigen Autofahrer aus Munster auf dem Gelände eines Autohofs an der Autobahnabfahrt Soltau Ost. Der Mann führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 2,41 Promille. Wenige Stunden später wurde der Fahrer eines Transporters in Wietzendorf angehalte. Auch er führte einen Test durch. Ergebnis: 1,74 Promille. In beiden Fällen wurde eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins sowie die Fertigung einer Anzeige durchgeführt.

09.03 / Vorfahrt missachtet - Mehrere Verletzte

Langeloh: Am Dienstagmittag, gegen 12.40 Uhr kam es an der Kreuzung "Hoffmannseck" (K24 / K 26) zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt fünf Insassen verletzt wurden. Der Fahrer eines Pkw Mercedes aus Hamburg, dessen Fahrzeug mit insgesamt vier Personen besetzt war, befuhr die K 26 aus Ihlhorn kommend in Richtung Hemsen. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines Pkw Renault, der die K 24 von Schneverdingen in Richtung Wolterdingen befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des Verursachers in den Graben geschleudert und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Stehen. Drei der Insassen wurden leicht, einer schwer verletzt. Der Unfallgegner aus Schneverdingen zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Seine Mitfahrerin blieb unverletzt.

