Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Rohrbruch: Keller unter Wasser

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bedburg-Hau (ots)

Heute (18.01.2021) musste die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau um 09:18 Uhr zu einem Wasserrohrbruch in einem Kellergeschoss eines Hauses an der Alten Landstraße in Hau ausrücken.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Keller im Bereich der Heizöltanks etwa 1,20 Meter unter Wasser. In anderen Teilen des Kellers hatte sich das Wasser mit einer Höhe von 15 Zentimetern ausgebreitet. Wann es zu dem Rohrbruch gekommen war, ist nicht bekannt.

Mit einer Tauchpumpe wurde das Wasser aus dem Keller in die Kanalisation abgepumpt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann keine Angabe gemacht werden. Im Einsatz waren 12 Einsatzkräfte unter Leitung von Gemeindebrandinspektor Stefan Veldmeijer.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

Pressesprecher

Michael Hendricks

Telefon: 02821 / 7 38 92 97

Fax: 02821 / 7 38 92 98

E-Mail: michael.hendricks@feuerwehr-bedburg-hau.de

www.feuerwehr-bedburg-hau.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, übermittelt durch news aktuell