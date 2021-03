Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Polizei warnt vor Betrugsmasche in Zusammenhang mit der Betreuung von Pflegebedürftigen

Heidekreis (ots)

Heidekreis: Im Bereich des Heidekreises aber auch niedersachsenweit werden zur Zeit Personen angerufen, welche mit der Betreuung von Pflegbedürftigen betraut sind. Der Anrufer gibt an, von der "Deutsche Pflege" zu sein. Der Angerufene wird dann nach der Bestellung eines Pflegehilfspaketes gefragt. Darüber hinaus wird das Angebot unterbreitet, direkt am Telefon einen Liefervertrag für dieses Hilfspaket abzuschließen, weil es günstiger als der Vertrag über die örtliche Apotheke sei. Nebenbei wird versucht, persönliche Daten und insbesondere die Versichertennummer der pflegebedürftigen Person zu erfragen. Es handelt sich hier um eine Betrugsmasche. Übertragen wird jeweils eine künstlich generierte Mobilfunknummer, welche tatsächlich nicht existent ist. Die Polizei rät: Beantworten Sie keine Fragen mit "Ja", geben Sie keine persönlichen Daten am Telefon preis, beenden Sie das Gespräch sofort

