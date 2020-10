Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe bestehlen Seniorinnen

KierspeKierspe (ots)

In der Kiersper Innenstadt waren gestern Taschendiebe unterwegs und erfolgreich. Am Morgen (11.15 Uhr) wurde eine 83-jährige Seniorin Opfer eines Geldbörsendiebstahls. Sie kaufte in einem Supermarkt an der Kölner Straße ein, bezahlte noch ihre Waren und stellte nach dem Verlassen den Diebstahl ihrer Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren fest.

Am Nachmittag (gegen 16.30 Uhr) wurde eine 79-jährige Dame Opfer der Diebe. Ihr kaufte ebenfalls in einem Supermarkt an der Kölner Straße ein und hatte einen verschlossenen Korb im Einkaufswagen. Beim Bezahlen an der Kasse stellte sie den Diebstahl ihrer Handtasche aus dem verschlossenen Korb fest.

Die Polizei appelliert erneut: Achten Sie auf ihre Geldbörsen und Handtaschen. Lassen sie diese niemals unbeaufsichtigt und seien sie misstrauisch Fremden gegenüber. Halten Sie - nicht nur wegen Corona - Unbekannte auf Abstand. Wertsachen gehören möglichst dicht an den Körper - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell