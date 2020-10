Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Gartenhäuser und Gaststätte

Taschendiebe in der Innenstadt

LüdenscheidLüdenscheid (ots)

Unter massiver Gewaltanwendung verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu sechs Gartenhäusern einer Kleingartenanlage am Langenohler Weg. Die Täter brachen zunächst Gartentore und dann mehrere Metall- bzw. Holztüren an Gebäuden auf. Die Häuser wurden durchwühlt. Die Täter transportierten mehrere Akku-Bohrschrauber und -Bohrmaschinen, Schleifmasche, Elektro-Flex, einen Werkzeugschrank, einen Winkelschleifer und eine Kaffeemaschine ab. Die Tat wurde zwischen Dienstagnachmittag, ca. 16 Uhr, und Mittwoch, ca. 12.30 Uhr, begangen. Die Polizei sicherte Spuren. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 9099-0.

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in eine Gaststätte an der Hochstraße eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, konnte zunächst nicht festgestellt werden. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 9099-0.

Taschendiebe waren am Mittwoch wieder in der Lüdenscheider Innenstadt unterwegs. Zwischen 10.30 und 10.45 Uhr erwischten sie eine 82-jährige Lüdenscheiderin in einem Geschäft an der Altenaer Straße. An der Kasse fiel ihr auf, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche offen stand und die Geldbörse fehlte. Der Frau war während des Einkaufs nichts aufgefallen. Gegen 11.30 Uhr bemerkte eine 65-Jährige Lüdenscheiderin, dass sie bestohlen wurde. Unbekannte haben ihr die Geldbörse aus der verschlossenen Handtasche gezogen. Darin steckten Bargeld, diverse Bank- und Kundenkarten und Ausweise. Der Diebstahl passierte vermutlich in einem Laden in der Wilhelmstraße. Die Polizei mahnt weiter, Wertsachen dicht am Körper zu tragen - am besten in Innentaschen von Jacken oder Mänteln.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell