Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Baucontainer aufgebrochen

Taschen aus Pkw gestohlen

HemerHemer (ots)

In der Nacht zum Mittwoch wurden an der Theo-Funccius-Straße zwei Baucontainer aufgebrochen. Die Täter nahmen diverse Werkzeugmaschinen und Werkzeuge an sich.

Aus einem offenen Smart Cabrio, der auf dem Real-Parkplatz an der Urbecker Straße parkte, wurden am Mittwoch zwischen 15.30 und 15.55 Uhr zwei Taschen gestohlen. In einer der Taschen steckte ein älteres Laptop.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9099-0.

