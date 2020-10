Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei sucht Zeugen.

IserlohnIserlohn (ots)

Am 27.10.20, gg 15:15 Uhr, kam es an der Einmündung Gerichtstraße/Stefanstraße zu einer Begegnung zwischen einem PKW-Fahrer und einem Rennradfahrer.

Beide befuhren zunächst die Gerichtstraße in Richtung Hans-Böckler-Straße. Der PKW-Fahrer überholte den Radfahrer, bog aber anschließend sofort nach rechts in die Stefanstraße ab. Dabei wurde der Radfahrer "geschnitten", so dass dieser ins Straucheln geriet und mit dem Rad gegen einen dortigen Ampelmasten fuhr. Der 86jährige Radfahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Rennrad entstand leichter Sachschaden. Der PKW-Fahrer entfernte sich, ohne anzuhalten, von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug könnte es sich möglicherweise um einen blauen Kleinwagen gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, oder der/die betreffende PKW-Fahrer/in werden gebeten, sich mit der Polizei unter 02371-91997106 oder 9199-0 in Verbindung zu setzen.

