Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Gartenlaube/Baumarkt-Mitarbeiter bedroht

IserlohnIserlohn (ots)

Unbekannte sind zwischen Montagabend und Mittwochnachmittag in eine Kleingartensiedlung an der Wulfeistraße eingedrungen. Sie brachen mindestens zwei Gartenlauben auf. In einer Hütte versorgten sich die Täter mit Bier und Schnaps. Auf einer anderen Parzelle brachen die Täter einen Werkzeugschuppen auf. Dort nahmen sie Aufbruchwerkzeug an sich, mit dessen Hilfe sie eine weitere Gartenlaube öffneten. Dort nahmen sie zwei Getränkedosen, einen Verstärker, einen Vertreiler und diverse Kabel und Stecker an sich. Oberhalb dieser Laube wurden zwei Gartentore eingetreten.

Räuberischer Diebstahl angezeigt Am gestrigen Morgen, gegen 09:40 Uhr, sprach ein Angestellter eines Baumarktes an der Baarstraße einen Kunden an, der mit einem Rucksack im Markt unterwegs war. Ein Zeuge hatte den Mann dabei beobachtet, wie dieser etwas in seinen Rucksack gesteckt hatte und dies dem Angestellten mitgeteilt. Mit dem Vorwurf des vermeintlichen Diebstahls konfrontiert äußerte der Rucksackträger, er wolle jetzt gehen, da er sonst sein mitgeführtes Pfefferspray gegen den Angestellten einsetzen werde. Der Täter verließ den Baumarkt in Richtung Innenstadt.

Täterbeschreibung

- Männlich - 1,80-1,85m - kräftige Statur -"heavy-Metall-Typ" - Rucksack - Tragetasche - Umhängetasche - dunkle Jacke - Dunkle Arbeitshose - ungepflegte Erscheinung

Sachdienliche Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

