Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/26 weitere Anrufe durch falsche Polizisten

Coesfeld (ots)

Bereits am Montag (19.10.20) hatten es falsche Polizisten rund 20 Mal erfolglos in Dülmen probiert, Leute reinzulegen. Am Dienstag folgten über den ganzen Tag 26 weitere Anrufe von Betrügern. Wieder gaben sie sich als Polizisten aus. Aber auch bei der zweiten Anrufswelle sind die Dülmener nicht auf die Masche reingefallen.

Auch in diesem Fall haben die Angerufenen alles richtig gemacht. Sie ließen sich nicht auf das Gespräch ein, gaben keine Daten preis und riefen die echte Polizei.

Die Polizei rät, sofort aufzulegen und sich bei der echten Polizei zu melden. Denn:

- Die echte Polizei ruft nicht an, um sich nach Geld und Wertgegenständen zu erkundigen - Eine oft genutzte Masche sind erfundene Einbrüche in der Nachbarschaft, um nach Vermögensverhältnissen zu fragen - Die Polizei vereinbart keine Treffpunkte zur Übergabe von Geld und Wertgegenständen - Die Polizei ruft nie unter der 110 an - Um den Anruf echt wirken zu lassen, bitten die falschen Beamten in einigen Fällen um einen Rückruf über die Rückruftaste. Am anderen Ende geht immer ein anderer Betrüger ran, der zur Bande gehört - Legen Sie auf und informieren Sie die echte Polizei - Informieren Sie bitte Ihre älteren Verwandten

