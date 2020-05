Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Montag in Esens einen roten Opel Zafira beschädigt. Gegen 16.40 Uhr war der Unbekannte mit einem silbernen Fahrzeug auf der Straße Jüchertor unterwegs, als er im Vorbeifahren den am Straßenrand geparkten Opel seitlich touchierte. Nach bisherigem Erkenntnisstand legte der Verursacher zunächst den Rückwärtsgang ein, sah sich den Schaden an und fuhr dann davon, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Der Unbekannte soll einen silbernen Pkw der Golf-Klasse gefahren haben. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Verursacher unter Telefon 04971 92718110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell