Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Marienhafe - Einbruch in Wohnhaus

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Marienhafe - Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in Marienhafe ist zwischen Dienstag und Mittwoch eingebrochen worden. Die Täter betraten in der Zeit zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 17.20 Uhr, das Grundstück an der Straße Am Sandkasten und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem dortigen Wohnhaus. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Im Tatzeitraum sind zwei Fahrzeuge auf dem Grundstück gesehen worden. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Angaben zu den Fahrzeugen machen können oder in dem Bereich verdächtige Personen beobachtet haben, sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

