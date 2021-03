Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Ohne Versicherungsschutz; Walsrode: Unfall auf Autobahnparkplatz-Fahrerin mit 1,90 Promille

Heidekreis (ots)

14.03./ Ohne Versicherungsschutz

Bad Fallingbostel: Polizeibeamte kontrollierten am Sonntagabend den Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs (E-Scooter), welcher ohne den notwendigen Versicherungsschutz unterwegs war. Den Fahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass seit dem 01.03.2021 ein neues Versicherungsjahr begonnen hat und die alten schwarzen Versicherungskennzeichen ihre Gültigkeit verloren haben. Für 2021 werden blaue Kennzeichenschilder der Versicherer ausgegeben. Nur so dürfen Mofa, Roller und Co. im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden und erhalten sie im Schadenfall auch den nötigen Versicherungsschutz.

14.03./ Unfall auf Autobahnparkplatz- Fahrerin mit 1,90 Promille

Walsrode: Eine 34-jährige Audi-Fahrerin verlor am Sonntag, gegen 14:10 Uhr, beim Auffahren auf einen Parkplatz an der Autobahn 27 bei Walsrode die Kontrolle über ihren PKW und kollidierte dabei mit zwei Verkehrszeichen und einer Sitzbank. Ein Alkoholtest ergab den Wert von 1,90 Promille. Die leicht verletzte Fahrerin wurde dem Klinikum Walsrode zugeführt. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Sachschaden wird auf rund 15000 Euro geschätzt.

