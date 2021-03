Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Werkzeuge entwendet; Munster: Scheiben eingeworfen; Munster: Unfall endet an Hauswand

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 16.03.2021 Nr. 2

11.03./ Werkzeug entwendet

Walsrode: Bereits in der vergangenen Woche in der Nacht von Mittwoch, 10.03.21 zu Donnerstag, 11.03.21 schlugen unbekannte Diebe zweimal zu. Im Bereich Hollige wurde ein Werkstattwaggon einer Schmalspurbahn entriegelt und daraus ein Kompressor entwendet. Vermutlich dieselben Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem bei Benzen an der Bahnlinie befindlichen Baucontainer und entwendeten hieraus eine Gleisflex sowie aus einem nebenstehenden Bagger eine Fahrzeugbatterie. Der Gesamtschaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

15.03./Scheiben eingeworfen

Munster: Unbekannte warfen am vergangenen Wochenende zwei Scheiben an Gebäuden des Ollershof Museum am Kirchgarten ein und beschädigten diese dadurch. Weiterhin wurden zwei Hinweisschilder bezüglich der Winterräumung vom Gelände entwendet. Wer im Zeitraum von Freitag, 12:00 Uhr bis Montag 06:00 Uhr, dahingehend Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei Munster, Tel.: 05192/96000, zu melden.

15.03./Unfall endet an Hauswand

Munster: Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Montag, gegen 13.00 Uhr, in der Straße Speckenmoor verwechselte eine 58-jährige Fahrzeugführerin in einem Abbiegevorgang das Brems- mit dem Gaspedal. Sie kollidierte hierdurch bedingt im Einmündungsbereich mit dem PKW eines 66-jährigen Munsteraners und kam an einer Hauswand zum Stehen. Die Frau wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird mit 6000 beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell