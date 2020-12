Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Alkoholisiert mit dem Fahrzeug unterwegs

Bernkastel-KuesBernkastel-Kues (ots)

Am 04.12.2020 wurde gegen 20:40 Uhr in Bernkastel-Kues ein Fahrzeug mit polnischer Zulassung einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 28jährigen Fahrzeugführer wurde bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit deutlich Alkohol in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

