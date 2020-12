Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in ein Vereinsheim

WiesbaumWiesbaum (ots)

Der oder die unbekannten Täter hebeln in dem Zeitraum vom 18.11.2020, 06:00 Uhr bis 04.12.2020, 07:25 Uhr, ein Fenster vom Vereinsheim am Sportplatz in Wiesbaum auf und dringen auf diesem Weg in das Objekt ein. In dem Vereinsheim werden mehrere Türen aufgehebelt. Über mögliches Diebesgut, Fluchtrichtung oder -fahrzeug können zurzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Daun, Tel.: 06592-96260, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun

Frank Spiegel, POK

Mainzer Str. 19

54550 Daun

06592/96260

pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell