Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Tagesbaustelle übersehen und verunfallt; Munster:Unfallzeugen gesucht; Munster: PKW gerät in Brand

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 17.03.2021 Nr. 1

16.03./Tagesbaustelle übersehen und verunfallt

Walsrode: Ein 24-jähriger Fahrer eines LKW übersah, auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn 7 bei Walsrode fahrend, eine eingerichtete Tagesbaustelle. Er kollidierte dabei mit einem Absicherungsanhänger und touchierte eine Leitplanke ehe er auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam. Der Fahrer verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

17.03./Unfallzeugen gesucht

Munster: Für einen Unfall der sich bereits am 05.03.21, zwischen 12 Uhr und 13 Uhr, in der Lindenstraße in Munster ereignete sucht die Polizei Munster Zeugen. Vermutlich beim rückwärtigen Einfahren auf ein Grundstück stieß ein unbekannt geführtes Fahrzeug gegen den Fahrradheckträger eines in der Einfahrt geparktes Wohnmobil, wodurch an diesem ein nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Verursacher oder mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Munster, Tel. 05192/9600, in Verbindung zu setzten.

16.03./PKW gerät in Brand

Munster: Im Emminger Weg brach, vermutlich in Folge eines technischen Defektes, im Motorraum eines PKW Mercedes, ein Feuer aus. Der Fahrzeugbrand konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr Munster gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

