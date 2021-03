PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Beim Abbiegeversuch draufgefahren+++Telefonbetrüger gehen leer aus+++Fahrrad-Demo für Freitag geplant+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Auffahrunfall beim Abbiegen,

Taunusstein, Neuhof, Engenhahner Weg, 15.03.2021, gegen 07:45 Uhr,

(cav) Am frühen Montagmorgen kam es in Taunusstein-Neuhof zu einem Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Fahrerin. Die in den Unfall involvierten Autos befuhren die Landstraße 3273 von Engenhahn kommend, in Richtung Neuhof. Die 36-jährige Fahrerin eines erst zwei Wochen alten Ford Puma hielt dann an, um in den Engenhahner Weg nach links abzubiegen. Der 44-jährige Kia-Fahrer, der hinter dem Ford fuhr, stieß daraufhin in das Heck des stehengebliebenen Fahrzeugs. Die 36-Jährige verletzte sich leicht und musste im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden von schätzungsweise 10.000 Euro.

2. Vorsicht: Betrüger rufen an!,

Rheingau-Taunus-Kreis, 15.03.2021, 09:00-11:10 Uhr, (cav)Im Rheingau-Taunus-Kreis kam es am Montag zu einer Reihe von betrügerischen Anrufversuchen von vermeintlichen Microsoftmitarbeitern und "Enkeltrick-Betrügern". Die Anrufer versuchen hierdurch die Angerufenen um ihr Geld zu bringen. Die am Montagvormittag angerufenen Seniorinnen schalteten jedoch schnell und unterbrachen die Gespräche. Hiermit haben sie sich absolut richtig verhalten. Die betrügerischen Arten von solchen Anrufen sind dabei vielfältig. Die Anrufer geben sich als Kundendienstmitarbeiter von großen Firmen, wie zum Beispiel Microsoft, oder auch als Verwandte in einer Notlage aus. Hierdurch erreichen sie mit geschickter Gesprächsführung, dass die Geschädigten ihnen Glauben schenken. Gerade die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen wird hier auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Die Polizei appelliert daher an die älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Umfangreiche Sicherheitstipps für Seniorinnen und Senioren hält die Polizei für Interessierte bereit (siehe auch www.polizei-beratung.de ).

3. B 42 aufgrund von Fahrrad-Demo besser umfahren, Eltville am Rhein bis Rüdesheim, Bundesstraße 42, 19.03.2021, (cav)Hiermit erfolgt der Hinweis, dass es im Verlauf des kommenden Freitages aufgrund einer Fahrrad-Demo zu Verkehrsbehinderungen auf der B 42 zwischen Eltville und Rüdesheim kommen kann. Die in der Zeit von 14:30 Uhr bis 21:00 Uhr geplante Demonstration wird sich über die B 42, aus dem Stadtgebiet Eltville, in Richtung Rüdesheim bewegen. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den genannten Bereich weiträumig zu umfahren. Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an die umliegenden Polizeistationen im Rheingau.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell