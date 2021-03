PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Einbrecher unterwegs +++ Autos aufgebrochen +++ Autofahrerin mit über 4 Promille aus dem Verkehr gezogen +++ Aktueller Blitzerreport +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Hochwertige Baumaschinen von Baustellenlager gestohlen, Hohenstein, Breithardt, Backhausgasse, 10.03.2021, 17.00 Uhr bis 11.03.2021, 06.50 Uhr,

(pl)Von einem Baustellenlager in der Verlängerung der Backhausgasse in Hohenstein-Breithardt haben unbekannte Täter zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen Baumaschinen und Werkzeuge im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Täter betraten das umzäunte Lager und brachen dort anschließend einen Baucontainer sowie einen Bauwagen auf. Während die Einbrecher aus dem Container nichts entwendeten, machten sie beim Einbruch in den Bauwagen reichlich Beute und ließen hieraus zwei hochwertige Baumaschinen für den Kanal- und Tiefbau, Werkzeuge sowie Münzgeld mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

2. Container vor Lagerhalle von Einbrechern angegangen, Aarbergen, Kettenbach, Scheidertalstraße, 10.03.2021, 18.00 Uhr bis 11.03.2021, 14.30 Uhr,

(pl)Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag wurden in der Scheidertalstraße in Aarbergen-Kettenbach die vor einer Lagerhalle stehenden Container von Einbrechern angegangen. Die Täter brachen die Sicherheitsschlösser auf, schauten sich in den Containern nach Diebesgut um und ergriffen dann aber offensichtlich die Flucht, ohne etwas entwendet zu haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

3. Einbruch in Autohaus gescheitert,

Idstein, Am Wörtzgarten, 02.02.2021, 16.00 Uhr bis 11.03.2021, 07.30 Uhr,

(pl)Am Donnerstagmorgen wurde der versuchte Einbruch in ein Autohaus in der Straße "Am Wörtzgarten" in Idstein festgestellt. Die Einbrecher hatten sich in den vergangenen Wochen an der zum Verkaufsraum führenden Außentür zu schaffen gemacht. Diese hielt jedoch den Aufhebelversuchen stand, so dass die Täter unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Der bei dem gescheiterten Einbruch entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

4. Autoaufbrecher in der Gartenstraße unterwegs, Taunusstein, Neuhof, Gartenstraße, 10.03.2021, 18.30 Uhr bis 11.03.2021, 06.05 Uhr,

(pl)In der Gartenstraße in Taunusstein-Neuhof waren zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen Autoaufbrecher unterwegs, welche es auf mindestens zwei geparkte Fahrzeuge abgesehen hatten. Die Täter schlugen die Seitenscheiben der beiden betroffenen Autos ein und entwendeten anschließend aus dem BMW das in der Mittelkonsole befindliche Münzgeld. Aus dem anderen Pkw, ein Audi, wurde offensichtlich nichts entwendet. Gegen 20.20 Uhr wurde die Alarmanlage des BMW ausgelöst, was von Anwohnern bemerkt wurde. Diese sahen den blinkenden Pkw, konnten jedoch keine Personen im Nahbereich feststellen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

5. Autofahrer berauscht unterwegs,

Bad Schwalbach, Bundesstraße 54, 11.03.2021, 22.45 Uhr,

(pl)Polizeibeamte haben am Donnerstagabend auf der B 54 im Bereich von Bad Schwalbach einen 49-jährigen Autofahrer erwischt, der offensichtlich berauscht unterwegs war. Der 49-jährige Fahrer eines Opel Astra wurde gegen 22.45 Uhr einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Darüber hinaus wurde im Fahrzeug auch noch eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Es erfolgte eine Blutentnahme auf der Dienststelle und gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

6. Autofahrerin mit über 4 Promille aus dem Verkehr gezogen, Walluf, Wallufer Straße, 11.03.2021, 21.30 Uhr,

(pl)Dank eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers wurde am Donnerstagabend in Niederwalluf eine 41-jährige Autofahrerin mit über vier Promille aus dem Verkehr gezogen. Gegen 21.30 Uhr meldete sich der Verkehrsteilnehmer bei der Polizei und berichtete von einem Schlangenlinien fahrenden Auto, welches schon fast einen Unfall verursacht habe. Die entsandten Polizisten konnten die 41-jährige Fahrerin des Wagens im Bereich der Wallufer Straße einer Kontrolle unterziehen. Ein vorläufiger Atemalkoholtest der Autofahrerin ergab einen Wert von sage und schreibe über vier Promille, was eine Blutentnahme auf der Dienststelle und ein Ermittlungsverfahren folgen ließ.

7. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Donnerstag: Bad Schwalbach, Bundesstraße 260 Freitag: Oestrich-Winkel, Bundesstraße 42

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

