PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und dem Verdacht eines illegalen Straßenrennens +++

Bad Schwalbach (ots)

Unfallort: 65366 Geisenheim; B42/Einmündung Chauavignystraße Unfallzeit: Mittwoch, den 10.03.2021 um 22:15 Uhr

Ein 18-jähriger und ein 20-jähriger Fahrer, beide aus der Region, fuhren laut einer Zeugenaussage mit stark überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Rüdesheim in Fahrtrichtung Geisenheim. In Höhe der Einmündung B42/Chauvignystraße bremste der 18jährige seinen geliehenen Pickup abrupt ab, um von der B42 in die Chauvignystraße abzubiegen. Ein hinter dem Pickup fahrender 23-jähriger konnte seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Pickup auf. Zeugenaussagen legen nahe, dass dem Unfall ein illegales Autorennen vorausging. Der 23-jährige Fahrer wurde durch den Unfall verletzt und zur Behandlung ins KH Rüdesheim eingeliefert. Der 18-jährige zweite Beteiligte am Autorennen setzte die Fahrt mit seinem Pkw zunächst weiter fort, kehrte aber nach wenigen Minuten wieder zur Unfallstelle zurück. Die B42 musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Führerscheine der Beteiligten 18 und 20-jährigen Fahrer wurden sichergestellt. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt. Weitere Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation in Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722/91120 oder per Mail: Pst.Ruedesheim.PPWH@polizei.hessen.de

Blau, PHK

