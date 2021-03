PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person +++

Bad Schwalbach (ots)

Unfallort: L3470 zwischen Taunusstein - Orlen und Wehen Unfallzeit: 10.03.2021, 14.47 Uhr

Eine 19-jährige Pkw Fahrerin befuhr die L3470 aus Taunusstein - Orlen in Fahrtrichtung Taunusstein - Wehen. In einer dortigen S - Kurve geriet die Fahrerin mit ihrem Kleinwagen auf die rechtsgelegene Bankette. Beim Versuch den Pkw abzufangen geriet dieser ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß in der Böschung frontal gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin schwer verletzt und wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht.

Bei dem Pkw entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird auf ca. 3.500 EUR geschätzt.

gefertigt Blau, PHK

