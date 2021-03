PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Hund beißt Jungen - Unfallflucht - Einbruchsversuch in Geschäft gescheitert - Ladekabel von E-Fahrzeug zerschnitten+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Hund beißt Jungen im Schlosspark,

Idstein, Schlosspark am Schlossteich, 05.03.2021, gg. 14.40 Uhr

(ho)Am Freitagnachmittag wurde ein 12-jähriger Junge im Idsteiner Schlosspark von einem Hund gebissen und dabei nicht unerheblich verletzt. Die Personen, die mit dem Hund unterwegs waren, entfernten sich nach dem Vorfall, ohne sich weiter um den verletzten Jungen zu kümmern und ihre Personalien zu hinterlassen. Der Junge war gegen 14.40 Uhr mit seinem Tretroller in Richtung Skatepark unterwegs. Auf seinem Weg durch den Schlosspark überquerte er die Holzbrücke, wo ihm eine Frau und zwei Mädchen begegneten, die einen Hund an einer Leine führten. Im Vorbeifahren wurde er von dem Hund unvermittelt angesprungen und im Bereich der Hüfte gebissen. Den Angaben des Jungen zufolge hätten sich die drei Personen mit dem Hund entfernt, ohne sich weiter um ihn zu kümmern. Der 12-Jährige gab an, dass es sich um einen etwa 50 Zentimeter großen Hund gehandelt hätte, den er nicht weiter beschreiben konnte. Das Mädchen dass den Hund an der Leine führte sei ca. 6 Jahre alt, ca. 1,35 Meter groß, blonde Haare und trug eine rosafarbene Jacke. Die erwachsene Begleiterin beschrieb er als ca. 1,65 bis 1,70 Meter groß, mit roten, glatten Haaren, die bis zu den Ohren reichten, mit kräftiger Gestalt, bekleidet mit einem dunklen Wollmantel. Hinweise zur Identität dieser Personen nimmt die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Unfallflucht mit hohem Sachschaden,

Oestrich-Winkel, Rhabanusstraße, Nacht zum 07.03.2021

(ho)Bei einem Verkehrsunfall in Oestrich-Winkel ist in der Nacht zum vergangenen Sonntag ein geparkter Pkw erheblich beschädigt worden. Der Verursacher oder die Verursacherin flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Der betroffenen Renault Laguna wurde am Samstagabend, gegen 21.30 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Gegen 01.00 Uhr wurde schließlich ein frischer Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite festgestellt. Durch die aufnehmenden Beamten konnten blaue Lackrückstände an dem Renault gesichert werden. Hinweisgeber, die Angaben zum Verursacher oder der Verursacherin des Unfalles machen können, werden gebeten, sich mit der Rüdesheimer Polizei unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

3. Einbruchsversuch im Einkaufsmarkt,

Niedernhausen, Feldbergstraße, Nacht zum 05.03.2021

(cav)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten unbekannte Täter in ein Lebensmittelgeschäft in Niedernhausen einzubrechen und verursachten hierbei einen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Durch die unbekannten Täter wurde versucht, durch ein aufgehebeltes Fenster in das Geschäft zu gelangen, wobei sie die Alarmanlage auslösten. Daraufhin ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Sollten Sie Hinweise zu möglichen Tätern oder Täterinnen geben können, melden Sie sich bei der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

4. Ladekabel von E-Fahrzeug zerschnitten, Idstein, Wörsdorf, Hollerstraße, 06.03.2021, 21:20 bis 07.03.2021, 12:50 Uhr

(cav)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes wurde in Wörsdorf das Ladekabel eines Elektrofahrzeuges beschädigt und teilweise entwendet. Weiter wurde die Luft aus zwei der Reifen gelassen. Der Geschädigte parkte das Fahrzeug auf seinem Grundstück und steckte das Ladekabel zum Laden an sein E-Auto. Der oder die unbekannten Täter gelangten im Tatzeitraum auf das Grundstück und zerschnitten das Ladekabel. Außerdem entwendeten der oder die unbekannten Täter einen Teil des Kabels und ließen darüber hinaus auch noch die Luft aus zwei Reifen des E-Autos. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Täterhinweise nimmt die Polizei in Idstein unter (06126) 9394-0 entgegen.

