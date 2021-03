PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Falscher Polizist am Telefon +++ Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Falscher Polizist am Telefon,

Eltville, 04.03.2021,

(pl)Trickbetrüger versuchen immer wieder, mit der Masche des falschen Polizeibeamten an das Bargeld ihrer Opfer zu gelangen. So auch wieder am Donnerstagabend, als eine Frau aus Eltville von einem falschen Polizeibeamten angerufen worden ist. Die Angerufene reagierte jedoch direkt skeptisch und gab den Hörer an ihren Mann weiter, woraufhin das Telefonat schließlich abgebrochen und echte Polizei verständigt wurde. Aufgrund des stattgefundenen Anrufs erneut der Hinweis der Polizei: Richtige Polizisten fragen am Telefon nicht nach Vermögensverhältnissen. Seien Sie unbedingt sensibel, wenn sich jemand Ihnen gegenüber als Polizeibeamter ausgibt. Entgegnen Sie dem Anrufer, seine Angaben überprüfen zu wollen. Im Zweifel beenden Sie das Gespräch und kontaktieren die richtige Polizei unter der Notrufnummer 110.

2. Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt, Geisenheim, Rheinstraße, 04.03.2021, 12.25 Uhr,

(pl)Am Donnerstagmittag wurde ein 79-jähriger Fahrradfahrer in Geisenheim bei einem Sturz schwer verletzt. Der Fahrradfahrer fuhr gegen 12.30 Uhr die Rheinstraße entlang, als er mit seinem Lenker gegen ein geparktes Auto stieß und daraufhin zu Fall kam. Der Verletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

