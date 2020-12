Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Kfz-Diebstahl

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Bottrop

Zwischen Donnerstagnachmittag und Donnerstagabend hebelten Unbekannte eine Tür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Horster Straße im Stadtteil Batenbrock auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden Parfüm und Modeschmuck entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

In der Nacht zu Freitag entwendeten Unbekannte einen weißen BMW M3 an der Richard-Wagner-Straße. Das Fahrzeug ist an der linken Seite beschädigt. Hinweise auf die Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Dorsten

Am Donnerstagabend hebelten Unbekannte eine Balkontür zu einem Einfamilienhaus an der Heinrich-Heine-Straße auf. Mit Armbanduhren als Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Marl

Am Donnerstag, zur Tageszeit, hebelten unbekannte Täter ein Fenster an einem Bungalow am Braukweg auf. In den einzelnen Räumen suchten die Täter nach Beute. Sie flüchteten mit Schmuck und zwei Armbanduhren in unbekannte Richtung.

An der Guido-Heiland-Straße verschafften sich Unbekannte gewaltsam über ein Küchenfenster Zugang zu einem Einfamilienhaus. Die Schränke im gesamten Haus wurden nach Beute durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

