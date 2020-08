Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Pedelec

Rheinbrohl (ots)

Am Samstag, den 29.08.2020, ereignete sich am späten Nachmittag ein Verkehrsunfall parallel zur Pfarrer-Volk-Straße in Rheinbrohl. Beim Überqueren der an der Unfallörtlichkeit befindlichen Gleise stürzte ein 69-jähriger Pedelecfahrer und verletzte sich schwer. Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Linz, unter der Tel. 02644/9430 oder per Email pilinz@polizei.rlp.de, zu melden. Gesucht wird insbesondere der vor Ort anwesende Ersthelfer.

