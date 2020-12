Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Frau von E-Scooter angefahren - Polizei sucht Fahrer

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines E-Scooters, der am Donnerstag in einen Unfall auf dem Kaiserwall verwickelt war. Der unbekannte Mann kollidierte gegen 9.35 Uhr auf dem Gehweg mit einer 49-jährigen Frau aus Recklinghausen, die gerade aus einer Apotheke kam. Die Frau stürzte daraufhin. Der E-Scooter-Fahrer hielt kurz an und sprach mit der 49-Jährigen. Personalien wurden nicht ausgetauscht. Kurz nach dem Unfall spürte die Frau Schmerzen und stellte fest, dass sie verletzt ist. Der E-Scooter-Fahrer konnte wie folgt beschrieben werden: Mitte 20, kurze blonde Haare, kräftige Statur, Brille. Der Fahrer oder wer Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

