Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Um 08:35 Uhr ereignete sich heute Morgen in der Hilberlachstraße in Bad Sooden-Allendorf ein Auffahrunfall. Eine 44-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Sooden-Allendorf beabsichtigte auf die B 27 aufzufahren, musste verkehrsbdingt jedoch abstoppen. Dies bemerkte der nachfolgende 35-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Um 07:35 Uhr befuhr heute früh ein 42-Jähriger aus Marburg mit seinem Pkw von der Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau kommend den Parkplatz des dortigen Getränkemarktes, um die angrenzende Friedrichsbrücker Straße zu erreichen. Dabei plante er die querenden Bahnschienen zu überfahren, übersah aber den hohen Bordstein, der an die Schienen angrenzt. Der Pkw hing dadurch fest und mit den Vorderreifen über den Bahnsteig. Dadurch kam es zu Beinträchtigung des Bahnverkehrs, wodurch die an der Haltestelle stehende Tram 45 Minuten an der Weiterfahrt gehindert wurde. Der Pkw musste abgeschleppt werden; Sachschaden: ca. 700 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell