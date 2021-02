Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 19.02.21

Wildunfall

Um 03:50 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 24-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau mit seinem Pkw die L 3403 von Reichensachsen in Richtung Oberhone. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, wodurch am Fahrzeug ein Sachschaden von ca. 800 EUR entstand. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht.

Unfall beim Ausparken

Um 12:18 Uhr parkte gestern Mittag eine 76-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw auf dem Kaufland-Parkplatz in Eschwege rückwärts aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 29-Jährigen aus Eschwege. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Unfall beim Einfahren

Um 13:59 Uhr fuhr gestern Mittag eine 25-Jährige aus Schwarzenborn in der Kirchstraße in Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Pkw vom Fahrbahnrand an, um sich in den Verkehr einzuordnen. Dabei übersah sie den herannahenden Pkw, der von einem 60-Jährigen aus Witzenhausen gefahren wurde, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Schaden: ca. 2000 EUR.

Unfall beim Rangieren

Um 11:35 Uhr rangierte gestern Vormittag eine 32-Jährige aus Ershausen mit ihrem Pkw auf einem Parkplatz eines Küchenstudios in Sontra-Donnershag. Dabei kollidierte sie mit einem geparkten Pkw Volvo, wodurch ein Sachschaden von ca. 600 EUR entstand.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 17.02.21, 16:30 Uhr und dem 18.02.21, 12:00 Uhr wurde in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Bad Sooden-Allendorf ein Pkw Opel Meriva, der in Höhe Haus-Nr. 27 geparkt war, beschädigt. Unbekannte zerkratzten den Lack an mehreren Stellen. Der Schaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05652/9279430.

