Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 18.02.21

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 08:05 Uhr streifte heute Morgen in der Wahlhauser Straße in Bad Sooden-Allendorf eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Sontra einen geparkten Pkw BMW, der dadurch im Frontbereich beschädigt wurde. Der Schaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Kurz zuvor (08:00 Uhr) kam es im Triftweg in Wanfried zu einem Unfall. Ein 54-Jähriger aus Wanfried beabsichtigte mit seinem Pkw nach rechts in die Plouescatstraße einzubiegen und kollidierte dabei mit dem dort fahrenden Bus, der von einem 23-Jährigen aus Witzenhausen gefahren wurde. Verletzt wurde niemand; Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Wildunfall

Mit einem Fuchs kollidierte heute früh, um 06:20 Uhr, ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meinhard, der die Landstraße von Motzenrode in Richtung Jestädt befuhr. Der Fuchs lief anschließend davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 600 EUR.

Illegale Abfallbeseitigung

Durch die Gemeinde Wehretal wird angezeigt, dass Unbekannte im Straßengarben an der L 3242 in Fahrtrichtung der Ortschaft Vierbach unerlaubt Müll entsorgt haben. Dabei handelt es sich um drei blaue Säcke mit Hausmüll, die dort im Straßengraben abgeladen wurden. Die Säcke wurden bereits am 03.02.21 dort aufgefunden. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Fahren unter Drogeneinfluss

Bei einer Fahrzeugkontrolle am gestrigen Abend, um 23:13 Uhr, in Höhe der Fa. ATU in der Niederhoner Straße in Eschwege stellte sich heraus, dass der 24-Jährige Fahrer aus Eschwege unter dem Einfluss illegaler Drogen unterwegs war. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf THC und Amphetamine, worauf eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Polizei Sontra

Unfall beim Abbiegen

Um 07:20 beabsichtigte heute Morgen ein 73-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw von der Bahnhofstraße nach links in die Adam-von-Trott-Straße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem in der Einmündung stehenden und vorfahrtsgewährenden Pkw, der von einem 45-Jährigen aus Sontra gefahren wurde. Sachschaden: ca. 4000 EUR.

Wildunfälle

Um 18:10 Uhr kollidierte gestern Abend ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra mit einem Reh, als er auf der K 28 zwischen Donnershag und Stadthosbach unterwegs war. Das Reh lief anschließend davon; der Sachschaden am Pkw wird auf ca. 2500 EUR geschätzt.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte am gestrigen späten Abend, um 23:30 Uhr, ein 31-Jähriger aus München, der auf der L 3247 zwischen Herleshausen und Frauenborn unterwegs war. Das Reh lief anschließend weiter; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Von der Fahrbahn abgekommen

13.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Nachmittag in der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau ereignet hat. Um 15:40 Uhr befuhr ein 30-Jähriger aus Großalmerode mit seinem Pkw in Richtung Biegenstraße. Dabei kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Pkw Volvo. Durch die Wucht des Aufpralls war der Volvo nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Um 20:13 Uhr befuhr gestern Abend ein 27-jähriger Pkw-Fahrer die B 27 in der Gemarkung von Neu-Eichenberg. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das dabei tödlich verletzt wurde. Die nachfolgenden Fahrzeuge eines 59-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal und einer 22-Jährigen aus Witzenhausen überfuhren ebenfalls noch das auf der Bundesstraße liegende Tier. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell