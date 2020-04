Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Linz für das Wochenende 17.-19.04.2020

Neuwied (ots)

St.Katharinen - Verkehrsunfall mit Motorradfahrer -

Am Freitag den 17.04. kam es in den Nachmittagsstunden innerhalb der Ortslage St. Katharinen zu einem Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad. Beim Rangieren fuhr der PKW einem im rückwärtigen Bereich stehenden Motorrad auf. Der Motorradfahrer wurde hierbei zum Glück nur leicht verletzt.

Bad Hönningen - Schlägerei -

Am Samstag den 18.04, gegen 19:30 Uhr kam in der Rheinallee in Bad Hönningen nach Zeugenaussagen zu einer Schlägerei zwischen etwa 6-7 Personen. Noch vor dem Eintreffen der Polizei hatten sich die beteiligten Personen in unbekannte Richtung entfernt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern aktuell noch an.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

Corona-Pandemie - Bürgerverhalten sehr positiv -

Auch an diesem Wochenende verzeichnete die Polizeiinspektion Linz am Rhein "keine gravierenden Verstößen" gegen die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Die Polizeiinspektion Linz am Rhein möchte sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für das positive Verhalten in dieser herausfordernden Situation bedanken und bittet weiterhin um Einhaltung der jeweiligen Beschränkungen und Verhaltensregeln.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell