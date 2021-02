Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit Personenschaden - 5 Verletzte

Werne (ots)

Am 06.02.2021 (Sa.), gegen 14.53 Uhr, befuhr ein 31jähriger Fahrzeugführer aus Bergkamen die Münsterstraße in Werne in Fahrtrichtung Ascheberg. Er beabsichtigte an der Kreuzung Münsterstraße / Hansaring / Penningrode nach links in die Penningrode einzubiegen. Hierbei übersah er den bevorrechtigten 52jährigen Fahrzeugführer aus Hagen, der die Münsterstraße in Fahrtrichtung Lünen befuhr. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 31jährige aus Bergkamen, sowie die 3 mitfahrenden Kinder im Alter von 3, 7 und 11 Jahren wurden verletzt in Krankenhäuser eingeliefert, wo sie stationär verblieben. Eine 57jährige Beifahrerin des 52-jährigen Fahrzeugführers aus Hagen wurde leicht verletzt. Beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Auslaufende Betriebsmittel wurden durch die Feuerwehr der Stadt Werne gebunden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.150 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell