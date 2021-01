Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall auf der Kurt-Schumacher-Brücke mit mehreren Verletzten - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 16.01.2021, gegen 12.20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Kurt-Schumacher-Brücke (B44), in Fahrtrichtung Mannheim. Eine 22jährige Frau aus Mannheim musste mit ihrem Pkw verkehrsbedingt auf der B44 bremsen. Ein 49jähriger Mann aus Mannheim fuhr hinter der 22jährigen Frau auf der B44 und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Verkehrsteilnehmer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Durch den Verkehrsunfall entstand an beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden (Gesamtschaden ca. 30.000 Euro). Die Fahrzeuge, welche nicht mehr fahrbereit waren, wurden abgeschleppt. Da aus einem der Fahrzeug Kraftstoff austrat, musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden.

Zeugen des Verkehrsunfall werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

