Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Anlässlich eines von einem Supermarkt ausgehenden akustischen und optischen Alarmes wurden mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen am Freitagabend gegen 23:00 Uhr in die Hagellochstraße entsandt. An dem Gebäude konnte an einer Türe frische Aufbruchspuren festgestellt werden. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bittet um Hinweise, insbesondere zu Personen, welche sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich der genannten Örtlichkeit aufgehalten haben.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0621/963-2222 oder per Email unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden

