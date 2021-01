Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl unter Mitführung eines Messers

Ludwigshafen-Edigheim (ots)

In der Oppauer Straße beging ein 43 jähriger Ludwigshafener am Freitagnachmittag in einem Supermarkt einen Ladendiebstahl. Hierbei führte er ein Küchenmesser mit sich. Mit diesem bedrohte er eine Stunde zuvor seinen Vater im Stadtteil Süd. Aufgrund des Umstandes, dass der 43 jährige psychische Auffälligkeiten zeigte, wurde er in einer Fachklinik aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0621/963-2222 oder per Email unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden

