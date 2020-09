Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.09.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Auto beschädigt und geflüchtet

In der Böckinger August-Mogler-Straße wurde am Dienstagnachmittag ein geparkter VW beschädigt. Vermutlich war der Fahrer eines anderen Autos gegen 17 Uhr beim Wenden oder Rangieren an dem weißen VW Arteon hängengeblieben. Der Verursacher kümmerte sich allerdings nicht um den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro und fuhr davon. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Böckingen zu melden.

Heilbronn: LKW fährt gegen LKW - Zeugen gesucht

Ein Schaden von knapp 3.500 Euro hinterließ ein Unbekannter an einem in den Böllinger Höfen in Heilbronn geparkten LKW. Der Laster stand in der Zeit zwischen Dienstag, 16 Uhr und Mittwoch, 7.30 Uhr in der Pfaffenstraße. Die Beschädigungen an dem Fahrzeug lassen darauf schließen, dass in diesem Zeitraum der Fahrer eines anderen LKW beim Rückwärtsfahren auf den geparkten Lastkraftwagen aufgefahren war. Da der Unbekannte den Unfall nicht meldete, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Heilbronn: Übernachtung in einer Zelle des Heilbronner Polizeireviers

Ein 27-Jähriger musste die Nacht auf Donnerstag in einer Zelle des Heilbronner Polizeireviers verbringen, nachdem er gegen Mitternacht in der Gartenstraße für Aufruhr gesorgt hatte. Zeugen hatten gegen 23.30 Uhr die Polizei alarmiert, weil der Mann ausfällig geworden war und mit einer Glasflasche um sich geworfen hatte. Als eintreffende Polizeibeamte dem Mann einen Platzverweis aussprachen, hielt dieser sich jedoch nicht daran, weshalb er in Gewahrsam genommen werden sollte. Der 27-Jährige wurde daraufhin immer aggressiver, schlug und trat nach den Beamten und stieß wüste Beleidigungen in deren Richtung aus. Vier Beamte wurden benötigt um dem Mann schließlich Handschellen anzulegen und ihn in ein Polizeiauto zu setzen. Die Polizisten wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Auf den Mann kommen jetzt nicht nur mehrere Anzeigen zu, sondern auch eine Rechnung für die Übernachtung bei der Polizei.

Gundelsheim: Reisighaufen am Waldrand abgebrannt

Feuerwehr und Polizei rückten am Mittwochabend zu einem Brand in Gundelsheim-Tiefenbach aus. Vermutlich hatte ein Unbekannter einen Reisighaufen am Waldrand neben der Allfelder Straße angezündet. Zeugen, die um kurz vor 21 Uhr auf der Straße fuhren, hatten das Feuer entdeckt und die Einsatzkräfte informiert. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Bislang ist unklar, ob das Feuer im Zusammenhang mit der Brandserie der letzten Monate steht. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugen, die etwas über die Entstehung des Brandes berichten können. In diesem Zusammenhang wird auch erneut auf die Belohnung in Höhe von 4.000 Euro hingewiesen, die für sachdienliche Hinweise in Bezug auf die Brandserie ausgelobt wurde. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegengenommen.

Heilbronn: Fahrradfahrerin bei Sturz verletzt

Eine 68-Jährige wurde am Dienstagmittag von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau fuhr gegen 13 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Bürgersteig an der Salzstraße in Heilbronn. Vermutlich kam die Frau aufgrund eines Lenkfehlers mit ihrem Rad in die neben dem Gehweg verlaufenden Rillen der Straßenbahnschienen. Die Frau stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Am Fahrrad entstand jedoch kein Sachschaden.

Neckarsulm: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Mit ordentlich Schwung war wohl ein 30-Jähriger am späten Mittwochnachmittag in seinem Audi auf der Landstraße zwischen Neckarsulm und Neckarsulm-Amorbach unterwegs. Der Mann übersah vermutlich den verkehrsbedingt vor ihm anhaltenden Kia einer 48-Jährigen und fuhr auf den Wagen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kia wiederum auf den davor haltenden BMW einer 24-Jährigen geschoben. Bei dem Unfall wurden sowohl der Audi-Fahrer, als auch die Lenkerin des Kias leicht verletzt. An den drei Autos entstanden Schäden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Oedheim: Wassertanks gestohlen

Über das vergangene Wochenende wurden in Oedheim zwei große Wassertanks gestohlen. Zwischen Freitag und Montag luden Unbekannte die IBC-Behälter, die auf rot lakierten Plattformen in der Tannenstraße standen, auf und suchten damit das Weite. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Diebesgutes haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Friedrichshall unter der Telefonnummer 07136 98030 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1014

E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell