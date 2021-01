Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beschädigung eines Funkstreifenwagens

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 04:00 Uhr, suchte eine Funkstreife den angrenzenden Bereich der Pfalzgrafenstraße nach dort randalierenden Personen ab. Hierbei konnte ein Radfahrer festgestellt werden, welcher beim Erblicken des Funkwagens sofort die Flucht ergriff. In der Wörthstraße sprang der Flüchtende von seinem Fahrrad und stieß dieses gegen den hinter ihm befindlichen Streifenfahrzeug, so dass dieses hierdurch beschädigt wurde. Der nun zu Fuß flüchtende 21 jährige Ludwigshafener konnte durch die Beamten eingeholt und festgehalten werden. Dieser stand unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0621/963-2222 oder per Email unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden

