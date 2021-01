Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der vergangenen Nacht (15.01.2021), vermutlich gegen 00:45 Uhr, beschädigten Unbekannte ein geparktes Auto in der Saarlandstraße. Ein Zeuge hatte ein Klirren gehört und bei der Nachschau festgestellt, dass an einem geparkten Opel Vectra die hintere Scheibe auf der Beifahrerseite beschädigt war. An dem Auto waren außerdem alle vier Reifen platt. Hier wurde scheinbar die Luft abgelassen. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem/den Täter/n geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

