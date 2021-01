Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geld im Zug geraubt

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr wurde die Polizei wegen einer körperlichen Auseinandersetzung im Zug (S1 zw. Kaiserslautern und Ludwigshafen) alarmiert. Am Hauptbahnhof Ludwigshafen konnte eine 31-jährige Frau von der Polizei angetroffen werden. Diese schilderte, dass sie im Zug von ihrem Ex-Partner angegriffen wurde und ihr dieser mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen habe. Der Angreifer, ein 28-jähriger Mann, konnte mit der Beute entkommen. Der Raub sei durch mehrere andere Fahrgäste beobachtet werden. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

