Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 15 Jahre ohne Führerschein unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Ein 44-Jähriger, der seit 15 Jahren ohne Führerschien unterwegs gewesen ist, ging der Polizei am Mittwoch (13.01.2021) zufällig ins Netz. Der Mann war gegen 9.10 Uhr mit einem Mercedes in der Oppauer Straße unterwegs, als er von der Polizei kontrolliert wurde. Hierbei stellte sich heraus, dass der 44-Jährige seit 15 Jahren keinen Führerschein mehr besitzt. Das Auto musste vor Ort abgestellt werden. Die Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten und an eine berechtigte Person ausgehändigt. Der 44-Jährige muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

