Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autoscheibe eingeschlagen

Ludwigshafen (ots)

Am 13.01.2021, gegen 06:50 Uhr, meldete ein 58-jähriger Mitarbeiter einer Schule in der Schlesier Straße, dass er bei seinem Rundgang eine eingeschlagene Autofensterscheibe bemerkt hatte. Das Fahrzeug war seit dem 11.01.2021 in einem Carport der Schule abgestellt gewesen. Aus dem Innern des Autos wurde nichts gestohlen. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

